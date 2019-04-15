Киян попередили про жовтий рівень небезпеки
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У столиці очікуються пориви вітру
У Києві до кінця доби 15 квітня та вночі 16 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, погода в Україні найближчими днями очікується холодною, 15 квітня в ряді областей очікуються заморозки.