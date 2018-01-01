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    Киян та гостей столиці попереджають про хуртовину і налипання снігу

    Завтра у Києві невеликий сніг, 17 та 18 січня – хуртовина
    16 січня, в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також синоптики прогнозують, що 17 та 18 січня у Києві буде
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    Зима в Києві. Станція метро&nbsp;&laquo;Святошин&raquo;
    Фото: Станіслав Груздєв
    Зима в Києві. Станція метро «Святошин»

    Завтра у Києві невеликий сніг, 17 та 18 січня – хуртовина

    16 січня, в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.

    Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Також синоптики прогнозують, що 17 та 18 січня у Києві буде хмарно. 17 січня очікується сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°. 18 січня прогнозують мокрий сніг, хуртовину, вдень налипання мокрого снігу, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с; температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Також синоптики попереджають, що на дорогах буде ожеледиця.

    19 та 20 січня в столиці дещо потеплішає: температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. Уночі очікується невеликий, а вдень помірний сніг.

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