Киян та гостей столиці попереджають про хуртовину і налипання снігу

Завтра у Києві невеликий сніг, 17 та 18 січня – хуртовина

16 січня, в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також синоптики прогнозують, що 17 та 18 січня у Києві буде



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Фото: Станіслав Груздєв Зима в Києві. Станція метро «Святошин»

Завтра у Києві невеликий сніг, 17 та 18 січня – хуртовина

16 січня, в столиці очікується хмарна з проясненнями погода. Уночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.

Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

Також синоптики прогнозують, що 17 та 18 січня у Києві буде хмарно. 17 січня очікується сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°. 18 січня прогнозують мокрий сніг, хуртовину, вдень налипання мокрого снігу, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с; температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Також синоптики попереджають, що на дорогах буде ожеледиця.

19 та 20 січня в столиці дещо потеплішає: температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. Уночі очікується невеликий, а вдень помірний сніг.