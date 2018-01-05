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    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі

    У центрі столиці знаходиться шестиколісна машина з незвичайним дизайном
    Киян вразив «автомонстр» в центрі столиці. Незвичний автомобіль можна побачити на Софіївській площі. Про це пише «Інформатор». За даними ЗМІ, дивний автомобіль зробив житель Київської області Володимир і пригнав до столиці. Сама машина нагадує персонажа з фільму «Чужий». 6,5-метрове чудовисько на
    • Сьогодні, 07:19
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    <span>У Києві на Софійській площі з'явився&nbsp;</span>шестиколісний автомобіль<span>&nbsp;з дивним дизайном</span>
    Фото: Інформатор
    У Києві на Софійській площі з'явився шестиколісний автомобіль з дивним дизайном

    У центрі столиці знаходиться шестиколісна машина з незвичайним дизайном

    Киян вразив «автомонстр» в центрі столиці. Незвичний автомобіль можна побачити на Софіївській площі.

    Про це пише «Інформатор».

    За даними ЗМІ, дивний автомобіль зробив житель Київської області Володимир і пригнав до столиці.

    Сама машина нагадує персонажа з фільму «Чужий».

    6,5-метрове чудовисько на колесах, прикрашене яскравою ілюмінацією, відразу ж привертає увагу перехожих.

    Horror-авто стоятиме на площі цілодобово до 7 січня.

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    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
    Фото: Інформатор

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    Нагадаємо, щороку 7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. Свято відрізняється від католицького, яке припадає на 25 грудня, не тільки датою, а й звичаями.

    Для християн Різдво - одна з найважливіших подій в році. Багато відзначають свято згідно з прийнятими канонами і традиціями.

    «Главком» зібрав традиції, заборони і історію свята.

    ЗМІ ДСНС автомобіль
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