Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі
- Сьогодні, 07:19
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У центрі столиці знаходиться шестиколісна машина з незвичайним дизайномКиян вразив «автомонстр» в центрі столиці. Незвичний автомобіль можна побачити на Софіївській площі.
Про це пише «Інформатор».
За даними ЗМІ, дивний автомобіль зробив житель Київської області Володимир і пригнав до столиці.
Сама машина нагадує персонажа з фільму «Чужий».
6,5-метрове чудовисько на колесах, прикрашене яскравою ілюмінацією, відразу ж привертає увагу перехожих.
Horror-авто стоятиме на площі цілодобово до 7 січня.
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Нагадаємо, щороку 7 січня православні християни відзначають Різдво Христове. Свято відрізняється від католицького, яке припадає на 25 грудня, не тільки датою, а й звичаями.
Для християн Різдво - одна з найважливіших подій в році. Багато відзначають свято згідно з прийнятими канонами і традиціями.
«Главком» зібрав традиції, заборони і історію свята.