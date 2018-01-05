Киян вразив «автомонстр» на Софіївській площі

У центрі столиці знаходиться шестиколісна машина з незвичайним дизайном

Киян вразив «автомонстр» в центрі столиці. Незвичний автомобіль можна побачити на Софіївській площі. Про це пише «Інформатор». За даними ЗМІ, дивний автомобіль зробив житель Київської області Володимир і пригнав до столиці. Сама машина нагадує персонажа з фільму «Чужий». 6,5-метрове чудовисько на