В Україні за останні місяці подешевшали яйця та курятина



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Яйця подешевшали на 2,07 грн — до 22,7 грн за десяток

З початку року подорожчали масло, молоко, борошно та картопля

З початку року в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.

Зокрема, у березні, в порівнянні з січнем, тушка куряча впала в ціні на 34 коп. до 58,3 грн/кг, яйця подешевшали на 2,07 грн — до 22,7 грн за десяток. Також стала доступнішою олія соняшникова - літр продукту подешевшав на 14 коп., до 34,9 грн.

З початку року також впали ціни на сало — на 21 коп. до 76,6 грн/кг.

Але переважна більшість соціальних продуктів харчування зросла в ціні. Так, масло вершкове подорожчало на 1,3 грн, до 40,2 грн за 200 г, молоко - на 31 коп., до 24,1 грн за літр, крупи гречані - на 41 коп., до 16,7 грн за кг, борошно пшеничне - на 0,28 коп., до 11,64 грн за кг, картопля - на 83 коп., до 10,16 грн за кг.

Як повідомлялося, в Україні рекордно зросли ціни на цибулю. Зазначається, що на гуртових ринках країни цибуля вітчизняного виробництва пропонується в максимальному діапазоні 22-25 грн/кг (0,73-0,83 EUR/кг), імпортна продукція виробництва Азербайджан та Узбекистан коштує 20-22 грн/кг (0,66-0,73 EUR/кг).