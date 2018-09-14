Киян запрошують на ярмарки у дев’яти районах столиці (адреси)
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Розсилка
Сезонні ярмарки відбудуться майже у всіх районах Києва
У п’ятницю, 14 вересня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Деснянському – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; пров. Полковий (в межах вулиць Білицької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керчинська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна); вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.