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    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)

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    Комунальники готують пляжі до купального сезону - На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    Комунальники готують пляжі до купального сезону
    Фото: Плесо

    Стало відомо, коли стартує купальний сезон у Києві

    Столичне комунальне підприємство «Плесо» активно готує муніципальні пляжі до купального сезону. Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти. Про це під час засідання Колегії Київської міської держадміністрації повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний.

    За його словами, 9 муніципальних пляжів цьогоріч претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор».

    «Міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» пляжі Києва отримують із 2017 року. Цього року столиця подала дев’ять пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор»:

    1. «Дитячий»,
    2. «Золотий»,
    3. «Пуща-Водиця»,
    4. «Веселка»,
    5. «Венеція»,
    6. «Молодіжний»,
    7. «Троєщина»,
    8. «Чорторий»,
    9. «Галерний».

    «Наразі очікується офіційне рішення міжнародного журі», – зазначив Возний.

    КП «Плесо», яке відповідає за зовнішній благоустрій, охорону, утримання та експлуатацію внутрішніх водойм і земель водного фонду, вже розконсервували пляжний реманент, здійснили всі екологічні, санітарні та протиепідемічні заходи. Постійно контролюється якість питної води, води поверхневих водоймищ та піску.

    Наразі на пляжах вже встановили питні фотанчики, душі і туалети, тапчани, кабінки для переодягання, урни для сміття, а також рятувальні вишки. Також очікується, що на 25 пляжах цього літа працюватимуть рятувальники, а ще пункти надання першої невідкладної допомоги з усіма необхідними медикаментами. На пляжах забезпечать щоденне прибирання та регулярне оновлення піску.

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    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)
    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)

    Возний наголосив, що лабораторні дослідження води для купання проведуть, коли температура у водоймах перевищить 18 градусів. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 140 щодо санітарних норм та правил, саме такою має бути температура води для проведення повноцінного дослідження поверхневих вод та відкриття купального сезону. За результатами – пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності. Про це буде повідомлено додатково.

    Теги: Київ пляжі благоустрій КМДА
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    На міжнародну екологічну відзнаку претендують дев’ять київських пляжів (фото)