Киянам обіцяють на вихідні до +9 градусів тепла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вихідні у столиці буде комфортна погода

У вихідні, 16 і 17 лютого, у Києві очікується суха сонячна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 16 лютого без опадів, +3+5 градусів. У неділю, 17 лютого, в столиці передбачається комфортна суха погода з температурою повітря +6+9 градусів», - написала вона.

За даними Укргідрометцентру, у суботу на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Буде хмарно з проясненнями, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: