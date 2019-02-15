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    Киянам обіцяють на вихідні до +9 градусів тепла

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    Киянам обіцяють на вихідні до +9 градусів тепла

    У вихідні у столиці буде комфортна погода

    У вихідні, 16 і 17 лютого, у Києві очікується суха сонячна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 16 лютого без опадів, +3+5 градусів. У неділю, 17 лютого, в столиці передбачається комфортна суха погода з температурою повітря +6+9 градусів», - написала вона.

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    За даними Укргідрометцентру, у суботу на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Буде хмарно з проясненнями, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям:

    • дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

     

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