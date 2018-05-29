Киянам обіцяють спекотний робочий тиждень

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З п‘ятниці очікується зниження температури

Цього тижня у Києві буде спекотно до п’ятниці, а далі очікується зниження температури і дощі. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У вівторок, 29 травня, у Києві буде сухо та +27 градусів.

«Кияни вмиватимуть лапи, вуха й хвіст після бурхливих пожмаканих футбольно-трійцевих-іменинних вихідних. Надходить спека. З п‘ятниці зниження температури. Дощ почнеться ввечері 31 травня або вже на ніч 1 червня», - повідомила Діденко.

За її прогнозами, 1, 2 та 3 червня спека впаде.

Діденко додала, що із п'ятниці збільшення дощів та зниження температури повітря по всій Україні. У суботу-неділю подекуди навіть очікується нижче +20 градусів.

Як повідомлялося, у вівторок, 29 травня, в Україні синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів.