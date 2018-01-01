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    Киянам радять ходити не поспішаючи

    Сьогодні у столиці очікуються ожеледиця, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с
    Загалом, як прогнозують синоптики, вдень буде хмарно з проясненнями, сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура 10-12° морозу. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА у разі виникнення ожеледиці рекомендує водіям і пішоходам дотримуватись порад. Поради водіям: дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від
    • Сьогодні, 10:45
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    Сьогодні у столиці очікуються ожеледиця, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с

    Загалом, як прогнозують синоптики, вдень буде хмарно з проясненнями, сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура 10-12° морозу.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА у разі виникнення ожеледиці рекомендує водіям і пішоходам дотримуватись порад.

    Поради водіям:

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління закликає киян бути обережними під час пересування містом.

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