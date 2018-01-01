Киянам радять ходити не поспішаючи

Сьогодні у столиці очікуються ожеледиця, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с

Загалом, як прогнозують синоптики, вдень буде хмарно з проясненнями, сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура 10-12° морозу. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА у разі виникнення ожеледиці рекомендує водіям і пішоходам дотримуватись порад. Поради водіям: дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від