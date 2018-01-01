Юних киянок запрошують безкоштовно вакцинуватися від раку

Як саме може щеплення захистити від раку

Щороку в Україні реєструється понад 130 тис. нових випадків злоякісних новоутворень. Кількість онкохворих зростає в усьому світі. Але в європейських країнах значно нижчим є рівень смертності від раку: одна з причин цього – запізнє його виявлявлення у нашій країні. Завжди за рівнем смертності на першому місці стояли серцево-судинні



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Як саме може щеплення захистити від раку

Щороку в Україні реєструється понад 130 тис. нових випадків злоякісних новоутворень. Кількість онкохворих зростає в усьому світі. Але в європейських країнах значно нижчим є рівень смертності від раку: одна з причин цього – запізнє його виявлявлення у нашій країні. Завжди за рівнем смертності на першому місці стояли серцево-судинні захворювання. Зараз кількість померлих від них зрівнялась із кількістю померлих від раку. І експерти прогнозують, що смертність від раку вийде на перше місце.

У 2017 р. у юних киянок з’явилася можливість безкоштовної вакцинації для профілактики раку шийки матки. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА. Для того щоб зробити щеплення потрібно звернутися до сімейного лікаря. Процес вакцинації — це три уколи: перший укол, другий укол за місяць і третій — за 6 місяців. Укол робиться у плече.

За словами директора Департаменту Валентини Гінзбург, уперше цього року в рамках програми «Здоров’я киян» закуплено вакцину «Церварикс», що використовується для специфічної профілактики папіломавіруса людини.

Профілактика – найголовніше

Галина Олексіївна Вакуленко, онкогінеколог, доктор медичних наук, професор, працює у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця на кафедрі онкології, що базується в Київському міському онкологічному центрі, зазначає, що середній вік хворих на рак шийки матки жінок – 35–39 років. Для онкології це молодий вік. Щороку 500 тис. жінок у всьому світі отримують діагноз «рак шийки матки». Щороку 300 тис. жінок помирає від цього виду раку.

«Рак шийки матки займає перше місце серед раку молодих. Кожна четверта жінка має патологію шийки матки (мається на увазі не лише рак, а й ерозії, дисплазії. – Ред.). Половина всіх випадків виявляється вже в запущеному стані. Це дуже прикро, адже це той вид раку, який достатньо легко виявити та можна попередити. Достатньо лише своєчасно ходити до гінеколога», – пояснює Галина Олексіївна.

При чому тут вакцина

ВПЛ (вірус папіломи людини) – головний чинник виникнення раку шийки матки. Але не всі його види онкогенні: 16,18, 33 та 31 – найгірші в цьому сенсі. Основний шлях передачі папіломавіруса – статевий. Специфічного лікування не існує (лише інтерферони, які підвищують захисні сили організму, а не знищують вірус). І хоча як вилікувати папіломовірус, людство поки ще не знає, але знає, як попередити – вакцинацією. Тому вакцинуватися радять насамперед дівчатам, які ще не живуть статевим життям. Бажано, щоб до його початку від вакцинації пройшло 4 роки. Тому столичною владою було прийнято рішення щепити безкоштовно саме дівчат 9–15 років.

Вакцину від ВПЛ уже називають найбільшим досягненням людства, адже це вакцина від раку.

Час дає шанси на життя

Навіть якщо жінка й захворіє на рак, то у разі виявлення його на першій стадії шанси на успішне лікування – 98 %. Однак щоб виявити рак на цій стадії, недостатньо ходити до лікаря, а потрібно ще й здавати аналіз на цитологію. На цій стадії можна провести органозберігаючу операцію та мати згодом власних дітей.

На другій стадії успіх у лікуванні – 84 %.

А якщо рак запустити, то на останній, четвертій, стадії прогноз на виживаність протягом 5 років – 5 %. На цій стадії вже йдуть метастази у віддалені органи (печінка, легені, головний мозок).

Саме тому лікарі закликають відвідувати жіночого лікаря та проводити щеплення для профілактики раку шийки матки.

«Кожна жінка повинна мати свого перукаря, стоматолога та гінеколога і відвідувати його хоча б раз на рік», – радить Галина Олексіївна.

Джерело: Вечірній Київ