Кияни подали 52 проекти громадського бюджету на 31 млн грн

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Реєстрація проектів громадського бюджету триває до 6 червня

Станом на 22 травня, активні кияни зареєстрували 52 проекти Громадського бюджету на загальну суму 31,640544 млн грн. Серед проектів переважають ініціативи у сферах освіти (21), громадянського суспільства (6), соціального захисту і спорту (по 5).

Автори та їхні креативні команди планують за кошти міського бюджету облаштувати нові сквери, публічні простори, сучасні лабораторії, ігрові кімнати, бібліотеки та спорткомплекси у школах міста, проводити тренінги з дитячої безпеки та футбольний турнір.

Цікаво, що серед зареєстрованих авторів проектів (41 особа) більше жінок – 27 осіб, що складає 66%. А вік активних киян переважно складає 26-35 років (17 проектів, тобто 41%) та 36-45 років (14 проектів або 34%).

Реєстрація проектів на сайті Громадського бюджету https://gb.kyivcity.gov.ua триває до 6 червня. За новим Положенням про Громадський бюджет, затвердженим рішенням КМР від 17.07.2018 № 436/4500 (http://kmr.gov.ua/uk/provisions-public-budget), мінімальна вартість проекту становить 50 тисяч гривень, максимальна – 3 мільйони. Обов’язковим є 20%-й резерв у кошторисі.

Проекти можна подавати за напрямами: безпека, дороги і транспорт, комунальне господарство, енергоефективність, культура й туризм, екологія, громадянське суспільство, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, спорт, ІТ, публічний простір тощо.

Голосування киян за проекти відбуватиметься із 24 серпня до 15 вересня. За його результатами визначать проекти-переможці, які втілять у 2019 році. Загалом на реалізацію громадських ініціатив наступного року із міського бюджету Києва планується виділити 150 мільйонів гривень.