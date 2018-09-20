Кияни скаржаться на відсутність дешевого хліба у «соціальних» кіосках



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Тетяна Меліхова попросила Віталія Кличка надати інформацію про причини відсутності «соціального» хліба в кіосках Києва

Жителі столиці скаржаться, що «соціальні» точки роздрібної торгівлі «Київхліба» більше не використовуються за призначенням. Кіоски, в яких дешевого хліба немає, використовуються в комерційних цілях.

Депутат Київради Тетяна Меліхова (фракція «Батьківщина») дорікнула київському міському голові Віталію Кличку, що в «соціальних» хлібних кіосках більше немає дешевого хліба, повідомляє КіевVласть.

Депутат повідомила, що кияни постійно їй скаржаться на дорожнечу найголовнішого в їх раціоні продукту. А під час прямого ефіру телепрограми «Депутатська приймальня» на ТРК «Київ» у студію дзвонили глядачі з одним питанням: куди подівся обіцяний владою «соціальний хліб».

Меліхова нагадала, що питання забезпечення киян доступними хлібобулочними виробами повинен бути одним з пріоритетних для міської влади, оскільки він стосується, перш за все, соціально незахищених громадян. У 2014 році КМДА і ПАТ «Київхліб» підписали договір про створення роздрібної торговельної мережі з продажу «соціальних» сортів хліба. І МАФи з хлібом, нагадала депутат, встановлювалися без проведення конкурсів і аукціонів, з аргументацією, що літнім людям буде зручно купувати недорогий хліб поруч з будинком.

Меліхова попросила Кличка надати інформацію про причини відсутності «соціального» хліба в кіосках Києва і вжити всіх заходів для відновлення поставок хліба масового споживання.

Раніше повідомлялося, що в зв'язку із завершенням трирічного інвестиційного договору між містом і ПрАТ «Київхліб», місць продаж дешевого хліба стане в рази менше.