Кияни стали менше хворіти на грип, ніж минулого року



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На 20% знизилася кількість випадків захворюваності на грип у порівнянні з 2017 роком

З початку 2018 року у Києві на ГРВІ захворіло майже 413 тис. осіб, що на 12% менше, ніж у минулому році.

Про це 44.ua повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«За 8 місяців 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, відзначено зниження захворюваності на 12,1%. А саме: зареєстровано близько 413 тис. випадків проти 469 тис. Захворюваність серед дітей становить 63,8% від загальної кількості хворих», - сказав він.

Також на 20% знизилася кількість випадків захворюваності на грип у порівнянні з 2017 роком.

Як повідомлялося, цьогоріч Україну атакуватимуть три типи грипу: Мічиган, Сінгапур і Колорадо, які слід очікувати вже з початку жовтня. Останній тип грипу прогресував в Україні два попередніх роки. Ця хвороба швидко розвивається і викликає важкі ускладнення: пневмонію, менінгіт та енцефаліт. З іншими двома видами грипу Україна стикнеться вперше. Їхні наслідки невідомі.