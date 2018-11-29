Кияни вимагають заборонити будівництво асфальтного заводу на Печерську



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При виробництві асфальтобетону в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини

Будівництво заводу біля ботсаду нанесе непоправної шкоди рекреаційній зоні цього району

Кияни вимагають заборонити будувати асфальтобетонний завод у Печерському районі Києва неподалік Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

Звести завод планує товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-білоруське підприємство «Белавтодор-Україна».

«…При виробництві асфальтобетону в атмосферне повітря викидатимуться забруднюючі речовини: оксиди азоту, оксиди вуглецю, метану, ксилолу та фенолу. Екологи підтверджують потенційну шкоду та загрозу довкіллю і вважають, що будівництво такого заводу в межах міста є недоцільним та надзвичайно шкідливим для киян. Особливо обурливою така ініціатива виглядає із огляду на те, що в Києві вже давно спостерігається високий рівень забруднення повітря, а рівень захворювання серцево-судинними, онкохворобами та алергією б’є рекорди», - сказано в петиції.

Громада Печерська нагадує, що на сьогоднішній момент в Києві вже функціонує декілька асфальтобетонних заводів. «Будівництво ще одного заводу може стати новим викликом для громади та влади, і призвести до виникнення нового конфлікту. Екологи підкреслюють, що найбільшу загрозу таке будівництво несе для печерян та жителів прилеглих районів, оскільки окрім викидів в повітря є ймовірність цілодобового шумового та вібраційного забруднення», - йдеться в петиції.

Окрім того, громада Печерська вважає, що будівництво такого заводу на Печерську саме біля ботсаду нанесе непоправної шкоди рекреаційній зоні цього району.