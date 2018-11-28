Мінекології оскаржить рішення суду щодо виключення лося з Червоної книги
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У 2017 році Мінекології внесло лося до Червоної книги України
Популяція лося європейського, якого суд виключив з Червоної книги України, на момент занесення в неї в кінці минулого року становила трохи більше 3000 особин. Про це журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
За його словами, це в кілька разів менше, ніж було років п'ять тому.
«Ми бачимо стрімке зменшення популяції цієї тварини», - сказав Семерак.
Як пише Радіо Свобода, Міністерство екології та природних ресурсів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього.
Нагадаємо, в 2017 році Мінекології внесло лося до Червоної книги України. Влітку минулого року також набрало чинності збільшення відшкодування збитку за браконьєрство в чотири рази.