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    Наука та освіта

    Мінекології оскаржить рішення суду щодо виключення лося з Червоної книги

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    <span>Лось підпускає до себе дуже близько і може стати легкою здобиччю браконьєрів</span> - Мінекології оскаржить рішення суду щодо виключення лося з Червоної книги
    Лось підпускає до себе дуже близько і може стати легкою здобиччю браконьєрів

    У 2017 році Мінекології внесло лося до Червоної книги України

    Популяція лося європейського, якого суд виключив з Червоної книги України, на момент занесення в неї в кінці минулого року становила трохи більше 3000 особин. Про це журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

    За його словами, це в кілька разів менше, ніж було років п'ять тому.

    «Ми бачимо стрімке зменшення популяції цієї тварини», - сказав Семерак.

    Як пише Радіо Свобода, Міністерство екології та природних ресурсів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього.

    Нагадаємо, в 2017 році Мінекології внесло лося до Червоної книги України. Влітку минулого року також набрало чинності збільшення відшкодування збитку за браконьєрство в чотири рази.

     

     

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