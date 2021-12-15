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    Киянин ударив ножем перехожого за відмову пригостити цигаркою (фото)

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    Поліція вилучилу у зловмисника ніж і направила на експертизу - Киянин ударив ножем перехожого за відмову пригостити цигаркою (фото)
    Поліція вилучилу у зловмисника ніж і направила на експертизу
    фото: Нацполіція

    Затриманий зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності

    На вулиці Вишгородській у Подільському районі Києва виник конфлікт між двома чоловіками, під час якого один із них отримав ножове поранення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Співробітники полку поліції особливого призначення втрутились у бійку та розборонили чоловіків, після чого викликали на місце лікарів і слідчо-оперативну групу.

    Поліцейські встановили, що до потерпілого підійшов невідомий, який попросив пригостити цигаркою, однак чоловік відмовив незнайомцю. Далі між ними виникла бійка, у ході якої фігурант вдарив опонента ножем у живіт.

    Слідчі з місця події вилучили знаряддя вчинення злочину та затримали 28-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, шахрайство та крадіжки.

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    Киянин ударив ножем перехожого за відмову пригостити цигаркою (фото)
    Киянин ударив ножем перехожого за відмову пригостити цигаркою (фото)
    фото: Нацполіція

    Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

    За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури порушнику повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у тролейбусі на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва чоловік поранив пасажира ножем.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал злочин
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    Киянин ударив ножем перехожого за відмову пригостити цигаркою (фото)