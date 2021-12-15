Киянин ударив ножем перехожого за відмову пригостити цигаркою (фото)

Поліція вилучилу у зловмисника ніж і направила на експертизу

Затриманий зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності

На вулиці Вишгородській у Подільському районі Києва виник конфлікт між двома чоловіками, під час якого один із них отримав ножове поранення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Співробітники полку поліції особливого призначення втрутились у бійку та розборонили чоловіків, після чого викликали на місце лікарів і слідчо-оперативну групу.

Поліцейські встановили, що до потерпілого підійшов невідомий, який попросив пригостити цигаркою, однак чоловік відмовив незнайомцю. Далі між ними виникла бійка, у ході якої фігурант вдарив опонента ножем у живіт.

Слідчі з місця події вилучили знаряддя вчинення злочину та затримали 28-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили, що затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, шахрайство та крадіжки.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури порушнику повідомлено про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у тролейбусі на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва чоловік поранив пасажира ножем.