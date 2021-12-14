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    У тролейбусі в Києві сталась різанина

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    Зловмисник вдарив чоловіка ножем у груди - У тролейбусі в Києві сталась різанина
    Зловмисник вдарив чоловіка ножем у груди
    фото з відкритих джерел

    Слідчі повідомили про підозру киянину за хуліганські дії відносно пасажира тролейбуса

    У тролейбусі на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва чоловк поранив пасажира ножем. За вказаною адресою виїжджали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що він помітив, як невідомий намагався поцупити гаманець у жінки, та зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж та вдарив потерпілого у груди і втік.

    Оперативники встановили особу нападника та місце його перебування. На вказану адресу виїхали співробітники карного розшуку Головного та районного управлінь поліції та працівники спецпідрозділу КОРД.

    Працівники поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, раніше судимого за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Поліція затримала 30-річного киянина
    Поліція затримала 30-річного киянина

    Окрім того, у ході невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучене направлено на відповідну експертизу.

    Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

    Нагадаємо, у жовтні на зупинці громадського транспорту в Києві конфлікт між двома чоловіками переріс у різанину: потерпілий отримав поранення живота.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал громадський транспорт
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    У тролейбусі в Києві сталась різанина