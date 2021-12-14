У тролейбусі в Києві сталась різанина

Слідчі повідомили про підозру киянину за хуліганські дії відносно пасажира тролейбуса

У тролейбусі на вулиці Маршала Тимошенка в Оболонському районі Києва чоловк поранив пасажира ножем. За вказаною адресою виїжджали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що він помітив, як невідомий намагався поцупити гаманець у жінки, та зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж та вдарив потерпілого у груди і втік.

Оперативники встановили особу нападника та місце його перебування. На вказану адресу виїхали співробітники карного розшуку Головного та районного управлінь поліції та працівники спецпідрозділу КОРД.

Працівники поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, раніше судимого за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція затримала 30-річного киянина

Окрім того, у ході невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучене направлено на відповідну експертизу.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Нагадаємо, у жовтні на зупинці громадського транспорту в Києві конфлікт між двома чоловіками переріс у різанину: потерпілий отримав поранення живота.