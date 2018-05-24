Киянин за розбій на 150 тис. грн загримів до в’язниці на дев’ять років

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21-річний киянин пограбував чоловіка на 150 тис. грн під виглядом обміну валют

Оболонським райсудом Києва мешканця столиці визнано винним у скоєнні розбою, вчиненому групою осіб із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров’я. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Слідством встановлено, що у 2015 році група осіб розмістила в мережі інтернет оголошення про обмін іноземної валюти на вигідних умовах. У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, вказані особи орендували на кілька днів квартиру на Оболоні, де призначили потерпілому зустріч для здійснення обміну валюти. Коли чоловік прибув на вказану адресу, зловмисники напали на нього. Застосовуючи насильство та погрожуючи потерпілому ножем, нападники відібрали у нього майже 150 тис гривень та зникли з місця скоєння злочину», - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування одного із зловмисників вдалося встановити та затримати. Ним виявився 21-річний мешканець столиці.

Враховуючи зібрані докази, суд першої інстанції погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини обвинуваченого в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, судом задоволено цивільний позов потерпілого щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди на суму 300 тис. грн.

Зловмисника взято під варту одразу після проголошення вироку.

Матеріали стосовно його спільників виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.