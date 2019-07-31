Киянин здобув золото на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії
Міжнародну олімпіаду з хімії виграв учень ліцею №100 «Поділ» Києва
30 липня у Парижі відбулась Міжнародна олімпіада з хімії, на якій українська команда взяла золото, 2 срібла та бронзу.
Найвищу нагороду – золото - здобув учень ліцею №100 «Поділ» Києва Олександр Кудрик.
Науковим керівником української команди став фахівець Науково-виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка Костянтин Гавриленко.
До складу української команди увійшли четверо школярів, усі з яких здобули медалі:
- золоту – Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 «Поділ» (м. Київ);
- срібну – Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;
- срібну – Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;
- бронзову – Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка.
Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах.
«Вітаємо переможців та пишаємось молодим киянином, який гідно представив рідне місто та країну на міжнародному рівні», - зазначили у Київській міській держадміністрації.
Нагадаємо також, що київський десятикласник завоював золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з математики.