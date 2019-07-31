Киянин здобув золото на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії



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До складу української команди увійшли четверо школярів, усі з яких здобули медалі

Міжнародну олімпіаду з хімії виграв учень ліцею №100 «Поділ» Києва

30 липня у Парижі відбулась Міжнародна олімпіада з хімії, на якій українська команда взяла золото, 2 срібла та бронзу.

Найвищу нагороду – золото - здобув учень ліцею №100 «Поділ» Києва Олександр Кудрик.

Науковим керівником української команди став фахівець Науково-виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка Костянтин Гавриленко.

До складу української команди увійшли четверо школярів, усі з яких здобули медалі:

золоту – Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 «Поділ» (м. Київ);

– учень ліцею № 100 «Поділ» (м. Київ); срібну – Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;

– учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка; срібну – Гордій Андрусів , учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;

– , учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка; бронзову – Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка.

Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах.

«Вітаємо переможців та пишаємось молодим киянином, який гідно представив рідне місто та країну на міжнародному рівні», - зазначили у Київській міській держадміністрації.

Нагадаємо також, що київський десятикласник завоював золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з математики.