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    Киянин здобув золото на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії

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    До складу української команди увійшли четверо школярів, усі з яких здобули медалі - Киянин здобув золото на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії
    До складу української команди увійшли четверо школярів, усі з яких здобули медалі

    Міжнародну олімпіаду з хімії виграв учень ліцею №100 «Поділ» Києва

    30 липня у Парижі відбулась Міжнародна олімпіада з хімії, на якій українська команда взяла золото, 2 срібла та бронзу.

    Найвищу нагороду – золото - здобув учень ліцею №100 «Поділ» Києва Олександр Кудрик.

    Науковим керівником української команди став фахівець Науково-виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка Костянтин Гавриленко.

    До складу української команди увійшли четверо школярів, усі з яких здобули медалі:

    • золоту – Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 «Поділ» (м. Київ);
    • срібну – Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;
    • срібну – Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка;
    • бронзову – Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.І. Франка.

    Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів із 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному та теоретичному турах.

    «Вітаємо переможців та пишаємось молодим киянином, який гідно представив рідне місто та країну на міжнародному рівні», - зазначили у Київській міській держадміністрації.

    Нагадаємо також, що київський десятикласник завоював золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з математики.

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