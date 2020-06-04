Киянина судитимуть за насильство над дружиною



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В результаті дій чоловіка потерпілій завдано психологічних страждань

Чоловік вчиняв психологічне насильство над жінкою

Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік систематично вчиняв конфлікт зі своєю дружиною, нецензурно висловлювався на її адресу, погрожував фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно дружини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«В результаті систематичних дій чоловіка потерпілій завдано психологічних страждань, погіршилась якість її життя, що є для останньої довготривалою психотравмуючою дією та супроводжувалося емоційними переживаннями негативного спектру, тривогою, страхом, приниженням та почуттям безвиході. У зв’язку з цим жінці довелося звертатися за психологічною допомогою до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», - йдеться в повідомленні.

Дії чоловіка кваліфіковано за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи).

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Нещодавно київська прокуратура оголосила підозру молодику, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство відносно своїх батьків та спричиняв їм тілесні ушкодження.