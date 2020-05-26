У Києві з’явилася «кризова кімната» для жертв домашнього насильства (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одночасно перебувати у кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих та двоє дітей Фото: преслужба КМДА

Кімната має стати тимчасовим прихистком для постраждалих від насильства

У Києві відкрили першу кімнату кризового реагування для жертв, що постраждали від насильства в родині. Проєкт реалізовано в рамках спільної між Київською міською держадміністрацією та Фондом народонаселення ООН програми побудови системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«У жовтні минулого року Київ підписав договір із Фондом народонаселення ООН в частині підтримки жінок, дітей та чоловіків, які зазнали гендерно зумовленого насильства. Дуже добре, що ця тема стала відкритою, і про неї почали говорити. Коли ми почали займатися цим процесом, то зрозуміли, що найбільша проблема, яка в нас є, – це коли жінка, часто разом із дитиною, тікає від кривдника, опиняється просто на вулиці, а соціальної послуги, яка мала б надаватися, немає. Для цього, власне, і було створено цю кризову кімнату, яка має стати тимчасовим прихистком для постраждалих від насильства. За час, який постраждалі будуть тут перебувати, вони отримають увесь спектр необхідної допомоги: психологічної, юридичної. Також, у кімнаті кризового реагування забезпечують харчуванням та засобами особистої гігієни», – зазначила Хонда.

За її словами, відкриття «кризової кімнати» є одним із етапів формування повноцінної системи протидії насильству. Раніше в столиці запустили цілодобову Службу «Телефон довіри» (044 272-15-00 – з мобільного та 15-00 зі стаціонарного), яка надає психологічну підтримку для постраждалих від домашнього насильства.

У заході також взяли участь заступниця міністра соціальної політики Тетяна Сальнікова та голова Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль.

Варто зазначити, що адреса кімнати кризового реагування не розголошується з намірів безпеки постраждалих від насильства.

У «кризових кімнатах» працюватиме 4 соціальні працівники, які перебуватимуть там подобово, відповідно до затверджених графіків. Це дасть можливість поселяти постраждалих осіб у будь-який час доби.

Одночасно перебувати у кімнаті кризового реагування можуть 4 дорослих та двоє дітей. Після закінчення граничного строку перебування у «кризовій кімнаті» постраждалу особу можуть влаштувати до притулку чи інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

Як повідомлялося, із початку року працівники столичної поліції зафіксували понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства.