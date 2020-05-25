Сплеску домашнього насильства під час карантину в Києві не відбулося



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З початку цього року до столичної поліції звернулося 7285 осіб стосовно домашнього насильства

Із початку року працівники столичної поліції зафіксували понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Для порівняння: за весь минулий рік аналогічних звернень зафіксовано понад 6 тисяч. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«З початку цього року до поліції звернулося 7285 осіб стосовно домашнього насильства. З них постраждалих 6668 жінок та 617 чоловіків. Стосовно кривдників винесено 1 260 заборонних приписів та складено 2 353 адміністративні протоколи. Але варто розуміти, що збільшення кількості звернень не означає більшу кількість випадків. Просто про це почали активніше говорити, і тема перестала бути забороненою», – зазначила Хонда.

Вона також додала, що незважаючи на побоювання, сплеску домашнього насильства у період карантину не відбулося. Кількість звернень залишається такою ж, як і до карантину.

За словами заступниці голови КМДА, минулого року в столиці взялися розбудовувати нову систему протидії домашньому насильству. До цієї ініціативи долучився Фонд народонаселення ПРООН, із яким у жовтні було підписано меморандум про співпрацю. Першим результатом спільної роботи стало відкриття цілодобової служби «Телефону довіри» (044-272-15-00 – з мобільного та 15-00 – зі стаціонарного телефону), де психологи надають фахову допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Другим кроком стане відкриття першої в Києві кімнати кризового реагування, де жертви можуть тимчасово ізолюватися від кривдника та отримати необхідну допомогу: юридичну та психологічну підтримку, відновлення документів тощо.

Після закінчення граничного строку перебування у «кризовій кімнаті» постраждалу особу може бути влаштовано до притулку чи інших спеціалізованих служб, які надають соціальні послуги постраждалим особам.