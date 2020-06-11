Киянина судитимуть за жорстоке побиття чотирирічної дівчинки



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Внаслідок побиття дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження

Чоловік під час сварки зі співмешканкою побив її доньку

Київською місцевою прокуратурою № 9 завершено досудове розслідування відносно 41-річного чоловіка, який жорстоко побив 4-річну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік під час сімейної сварки умисно завдав малолітній доньці своєї співмешканки численних ударів ногами по різних частинах тіла.

Внаслідок побиття дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно київською прокуратурою було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї дружини.

Раніше прокуратура оголосила підозру молодику, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство відносно своїх батьків та спричиняв їм тілесні ушкодження.