ЗМІ показали, на якому транспорті у Києві не перевіряють спецперепустки

Як виявилося, в Києві не скрізь потрібно пред'являти посвідчення або спеціальний пропуск для поїздок в громадському транспорті

Громадський транспорт в Києві продовжує працювати в спеціальному режимі і перевозить не всіх пасажирів. Вся справа в тому, що через посилений карантин на поїздки в наземному і підземному транспорті ввели спецпропуски, але отримали їх далеко не всі кияни.

Але, як виявилося, в Києві не скрізь потрібно пред'являти посвідчення або спеціальний пропуск для поїздок в міській електричці. Журналісти видання «Коментарі» переконалися в цьому, проїхавшись в поїзді 16 квітня.

«Так, ми сіли у вагон на станції «Почайна». Попри те, що вхід на платформу обладнаний турнікетами, наявність спецпропуску у нас ніхто не перевіряв. Тому, ми просто купили квиток за 8 гривень. Громадський транспорт прибув на станцію точно за розкладом – о 08:15. До слова, пасажирів на платформі було не дуже багато: мабуть, локдаун таки вніс корективи в роботу багатьох киян, які тепер ведуть справи не в офісі, а вдома», – пише ЗМІ.

Уже в вагоні, коли потяг рушив, журналісти почули розмову двох пасажирів. Вони обговорювали те, що в міських електричках час від часу з'являються контролери, які починають перевіряти всіх пасажирів на наявність квитка і спецпропусків.

«Ми доїхали до станції «Дарниця» і вийшли з вагона. Потім дочекалися наступного рейсу і вирушили в дорогу на «Почайну». Доїхали без особливих проблем і ніяких перевірок ні в вагонах, ні на кінцевих станціях не було. Підсумок: міська електричка – єдиний вид громадського транспорту, на який вплинули обмеження і спецпропуск тут не потрібен», – резюмує видання.

Як відомо, з 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

В умовах карантинних обмежень кафе та ресторани працюють виключно навинос та доставку.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Із 15 квітня столична влада дозволила розпочати монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування. Але працювати відкриті «зали» зможуть лише після повного зняття карантинних обмежень.