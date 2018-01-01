Кличко анонсував хвилю звільнень чиновників

Під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації, мер столиці заявив, що чиновників, які не справляються зі своїми обов'язками буде звільнено

Кожна бюджетна гривня має працювати на позитивні зміни в столиці. Про це на початку засідання колегії Київської міської державної адміністрації заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє «Главком». На колегії, в якій беруть участь заступники голови КМДА, керівники департаментів міської адміністрації, комунальних підприємств і глави



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Під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації, мер столиці заявив, що чиновників, які не справляються зі своїми обов'язками буде звільнено

Кожна бюджетна гривня має працювати на позитивні зміни в столиці. Про це на початку засідання колегії Київської міської державної адміністрації заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

На колегії, в якій беруть участь заступники голови КМДА, керівники департаментів міської адміністрації, комунальних підприємств і глави районів, буде підбито підсумки виконання бюджету і Програми економічного та соціального розвитку столиці за 2017 рік і проаналізовано резерви, які є в міста для їх більш ефективного використання.

«Відзначу, що основні показники економічного та соціального розвитку столиці у минулому році свідчать про позитивну динаміку оновлення та розвитку інфраструктури міста, яку ми поліпшуємо задля комфорту киян. Тобто, місто розвивається», – зазначив Віталій Кличко на початку засідання та додав, що цього року зміни в Києві мають бути ще більш помітними і відчутними.

«Ми сьогодні проаналізуємо резерви, які в нас є, для більш ефективного використання активів міста. Для того, щоб цього року зміни в Києві були ще більш помітними і відчутними», – зазначив мер.

Він нагадав, що минулого року міська влада здійснила капітальний ремонт понад 300 км столичних доріг і проїздів, було відкрито 3 нових школи, 10 новозбудованих і відреконструйованих дитсадків. Також придбано новий комунальний транспорт, спецтехніку для прибирання міста, встановлено камери відеоспостереження, відкрито центри надання адмінпослуг. Були здійснені ремонтні роботи в низці лікарень, оновлено чимало столичних парків.

«Основна мета сьогоднішньої нашої зустрічі – це аналіз помилок і причин недопрацювань. А вони, на жаль, у нас були. Наше завдання як влади – щоб кожна бюджетна гривня працювала на позитивні зміни в столиці, на поліпшення комфорту киян та тих, хто приїжджає в наше місто», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що стосовно тих чиновників, які неналежно виконують свої обов’язки, будуть ухвалені кадрові рішення.

«Тих, хто тільки декларує свої «успіхи», а працює неефективно, будемо позбавлятися. І брати тих, хто хоче і може працювати», – наголосив Віталій Кличко.