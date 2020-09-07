Київщину по-новому поділили на карантинні зони: де посилились обмеження



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До «червоної» зони не потрапив жоден населений пункт Київщини

До «помаранчевої» зони увійшли три міста і два райони Київщини

Сьогодні, 7 вересня, почав діяти новий розподіл країни на карантинні зони.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування своїм рішенням від 3 вересня.

У зонуванні Київщини відбулися зміни. Так, розширився список міст і районів у «помаранчевій» та «жовтій» зонах.

До «червоної» зони не потрапив жоден населений пункт Київщини.

А до «помаранчевої» зони увійшли:

місто Березань,

Ірпінь,

Фастів,

Києво-Святошинський,

Яготинський райони Київської області;

До «жовтої» зони:

Київ,

Бориспіль,

Бровари,

Буча,

Васильків,

Обухів,

Переяслав,

Баришівський район,

Білоцерківський,

Бориспільський,

Броварський,

Васильківський,

Згурівський,

Іванківський,

Кагарлицький,

Макарівський,

Переяслав-Хмельницький,

Рокитнянський,

Таращанський,

Фастівський райони Київської області.

Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

У «зеленій зоні» діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У «жовтій» зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.

«Помаранчева» зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

«Червона» зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

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Як повідомлялося, станом на 6 вересня у Києві було підтверджено 15032 випадки захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 240 осіб.

У Київській області було зафіксовано 6192 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб.

Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

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