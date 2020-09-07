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    Київщину по-новому поділили на карантинні зони: де посилились обмеження

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    <p>До &laquo;червоної&raquo; зони не потрапив жоден населений пункт Київщини</p> - Київщину по-новому поділили на карантинні зони: де посилились обмеження

    До «червоної» зони не потрапив жоден населений пункт Київщини

    До «помаранчевої» зони увійшли три міста і два райони Київщини

    Сьогодні, 7 вересня, почав діяти новий розподіл країни на карантинні зони.

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування своїм рішенням від 3 вересня.

    У зонуванні Київщини відбулися зміни. Так, розширився список міст і районів у «помаранчевій» та «жовтій» зонах.

    До «червоної» зони не потрапив жоден населений пункт Київщини.

    А до «помаранчевої» зони увійшли:

    • місто Березань,
    • Ірпінь,
    • Фастів,
    • Києво-Святошинський,
    • Яготинський райони Київської області;

    До «жовтої» зони:

    • Київ,
    • Бориспіль,
    • Бровари,
    • Буча,
    • Васильків,
    • Обухів,
    • Переяслав,
    • Баришівський район,
    • Білоцерківський,
    • Бориспільський,
    • Броварський,
    • Васильківський,
    • Згурівський,
    • Іванківський,
    • Кагарлицький,
    • Макарівський,
    • Переяслав-Хмельницький,
    • Рокитнянський,
    • Таращанський,
    • Фастівський райони Київської області.

    Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування. 

    У «зеленій зоні» діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

    У «жовтій» зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.  

    «Помаранчева» зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

    «Червона» зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

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    Як повідомлялося, станом на 6 вересня у Києві було підтверджено 15032 випадки захворювання на Covid-19. За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 240 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 6192 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 87 осіб. 

    Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

     Читайте також: 
    Київ Київщина карантин коронавірус
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