Київщину по-новому поділили на карантинні зони: де посилились обмеження
До «червоної» зони не потрапив жоден населений пункт Київщини
До «помаранчевої» зони увійшли три міста і два райони Київщини
Сьогодні, 7 вересня, почав діяти новий розподіл країни на карантинні зони.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування своїм рішенням від 3 вересня.
У зонуванні Київщини відбулися зміни. Так, розширився список міст і районів у «помаранчевій» та «жовтій» зонах.
До «червоної» зони не потрапив жоден населений пункт Київщини.
А до «помаранчевої» зони увійшли:
- місто Березань,
- Ірпінь,
- Фастів,
- Києво-Святошинський,
- Яготинський райони Київської області;
До «жовтої» зони:
- Київ,
- Бориспіль,
- Бровари,
- Буча,
- Васильків,
- Обухів,
- Переяслав,
- Баришівський район,
- Білоцерківський,
- Бориспільський,
- Броварський,
- Васильківський,
- Згурівський,
- Іванківський,
- Кагарлицький,
- Макарівський,
- Переяслав-Хмельницький,
- Рокитнянський,
- Таращанський,
- Фастівський райони Київської області.
Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.
У «зеленій зоні» діють правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.
У «жовтій» зоні до попередніх обмежень додаються обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.
«Помаранчева» зона – до згаданих обмежень додають припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.
«Червона» зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.
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