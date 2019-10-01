Кличко хвалиться, що Київ на крок попереду всієї країни



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Мер столиці Віталій Кличко виступив на Kyiv Smart City Forum 2019 Фото: пресслужба мера Києва

Щодо втілення «розумних» технологій Київ випереджає країну

Все, що тільки починає робити Україна для втілення «розумних» технологій, Київ вже використовує. Бо розвиток системи smart city дозволив запровадити десятки електронних сервісів для жителів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Kyiv Smart City Forum 2019, повідомляє пресслужба столичного голови.

Наприклад, вже більше 50 мільйонів поїздок у громадському транспорті було сплачено єдиним електронним квитком, що почали запроваджувати в місті менше року тому.

«200 тисяч дітей влаштували в дитячі садки онлайн. Більше половини пацієнтів записуються на прийом до лікарів дистанційно та не витрачають часу на очікування у чергах. Електронні послуги Києва охоплюють навіть домашніх улюбленців. В Реєстрі домашніх тварин внесені дані про більш як тисячу котів та собак», - наголосив Кличко.

За його словами, серед популярних сервісів і «Картка киянина», якою користується майже 800 тисяч людей. Банківська картка ідентифікує власника та надає йому можливість сплатити за житлово-комунальні послуги без відсотків, отримати знижки на товари в супермаркетах, аптеках. А також дозволяє пільговикам безкоштовно їздити у транспорті.

Кличко підкреслив, що в «Особистому кабінеті киянина» тисячі жителів щодня користуються сервісами, що пропонує місто. А додаток KyivSmartCity, яким вже користується 75 тисяч киян, втілює у собі концепцію міста в смартфоні. Функціонал додатку поступово розширюється. В майбутньому кияни матимуть можливість сплатити за комунальні послуги чи, наприклад, проголосувати за проект Громадського бюджету, клікнувши у потрібному розділі додатку.