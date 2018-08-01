Кличко із заступниками поділили обов’язки



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Розподіл обов’язків між київським міським головою та заступниками голови КМДА тимчасовий

Затверджено тимчасовий розподіл обов’язків між київським міським головою, першим заступником та заступниками голови Київської міської державної адміністрації. Підписано відповідне розпорядження, повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно з розподілом, київський міський голова Віталій Кличко спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг, управління з питань запобігання та протидії корупції та сектору режимно-секретної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник курує діяльність Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів, Департаменту охорони здоров’я, Департаменту суспільних комунікацій та апарату виконавчого органу КМР (КМДА).

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв опікується діяльністю Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту міського благоустрою, Управління екології та природних ресурсів та Управління (інспекції) самоврядного контролю.

Заступник голови КМДА Олександр Спасибко відповідає за діяльність Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань реєстрації та Державного архіву м. Києва.

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян визначений відповідальним за діяльність Департаменту транспортної інфраструктури, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, Департаменту промисловості та розвитку підприємництва та Департаменту комунальної власності м. Києва.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський опікується діяльністю Департаменту освіти і науки, Департаменту молоді та спорту, Департаменту соціальної політики та Служби у справах дітей та сім’ї.

Заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп відповідає за діяльність Департаменту будівництва та житлового забезпечення та Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков координує діяльність Департаменту культури, Департамент охорони культурної спадщини, Управління з питань реклами та Управління туризму та промоцій.

Також відповідно до документу на заступників покладено повноваження щодо координації діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій:

Печерська та Шевченківська РДА – Микола Поворозник;

Святошинська РДА – Петро Пантелеєв;

Оболонська РДА – Олександр Спасибко;

Дніпровська РДА – Дмитро Давтян;

Солом’янська РДА – В’ячеслав Непоп;

Деснянська та Подільська РДА – Валентин Мондриївський;

Голосіївська та Дарницька РДА – Олексій Резніков.

Нагадаємо, 27 липня Віталій Кличко підписав розпорядження про призначення Валентина Мондриївського заступником голови КМДА. Цього ж дня мер призначив відомого столичного забудовника В’ячеслава Непопа своїм заступником.