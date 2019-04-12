Кличко озвучив нові правила розміщення МАФів: хто більше заплатить, той і поставить



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МАФи виставлятимуть на торги через систему ProZorro

Нові правила розміщення МАФів у столиці мають бути чесними та прозорими. І Київрада повинна ухвалити рішення, що забезпечить конкурентність і відкритість роботи підприємців. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з ініціативною групою підприємців та представниками всіх фракцій Київради, повідомляє прес-служба міського голови.

«Наше завдання – запровадити прозорі, єдині для всіх, правила та чесну конкуренцію щодо розміщення МАФів у столиці. Аби повністю прибрати елемент корупції, аби чиновники в цю систему не втручалися, аби не було преференцій для окремих підприємців. Всі повинні працювати в рівних умовах», – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що згідно із запропонованими правилами планується, що кіоски будуть прибрані з площ біля метро, вздовж основних транспортних магістралей та біля зупинок громадського транспорту. Бо це також безпека та комфорт мешканців міста.

МАФи ж, що залишаться працювати, виставлятимуть на торги через систему ProZorro. І право та дозвільні документи на їх розміщення отримають ті, хто більше заплатить в бюджет столиці.

«Ми повинні наповнювати бюджет міста та давати можливість бізнесу працювати, але на конкурентних засадах. Не можуть і не повинні одні, пройшовши через відкриті торги, платити чесно в бюджет, а інші – три копійки і на своїх умовах. Це несправедливі і неринкові правила!» – наголосив Кличко.

Він зазначив, що в 2015 році до бюджету столиці від оренди всіх майданчиків для пересувної торгівлі надійшло 280 тисяч гривень за рік. Із запровадженням торгів через систему ProZorro минулого року столичний бюджет отримав уже 18 мільйонів гривень.

Мер столиці навів приклад, коли одна кавова автівка, що на прозорих торгах виграла право розміщення торгівлі біля станції метро «Арсенальна», сплачує до бюджету міста 900 тисяч гривень. А МАФи, що працюють поряд за старими правилами, сплачують 40 тисяч.

Мер закликав і депутатів Київради, і підприємців узгодити всі пункти проекту рішення щодо нових правил розміщення МАФів та ухвалити цей документ на найближчій сесії Київради.

Нагадаємо, у Києві протягом березня 2019 року комунальниками працівниками було прибрано понад 120 незаконних тимчасових споруд.