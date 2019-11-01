Стало відомо, скільки пасажирів щодня користуються е-квитком у київській підземці



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Система е-квитка вже працює на всіх станціях метро

Щодня е-квитком у київському метро користується майже 130 тисяч пасажирів, що становить близько 9% від загальної кількості. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Дмитро Пеклун.

За його словами, система е-квитка вже працює на всіх станціях, а у найближчі кілька місяців з обігу будуть виведені жетони.

«Разова поїздка реалізовуватиметься через QR-квиток. Сьогодні скористатися QR-квитком уже можна на станціях «Кловська», «Льва Толстого», «Почайна», «Сирець», – зазначив Пеклун.

Він нагадав, що наразі у метрополітені пасажир може придбати Kyiv Smart Card у касах на 10 станціях.

Після підключення оператором запланованої кількості автоматів із продажу та поповнення KyivSmartCard пасажир зможе обслуговуватися самостійно без залучення касира як зайвого посередника.

Повідомляється, що в листопаді придбати та поповнити Kyiv Smart Card можна буде на всіх станціях метрополітену.

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

Кияни просять зберегти до 1 листопада 2019 року жетони в метро.

У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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