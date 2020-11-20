  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)

    • Розсилка
    Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)
    Фото: ДСНС

    До пожежно-тактичних навчань на станції метро залучалися 60 рятувальників

    19 листопада на станції метро «Площа Льва Толстого» столичні рятувальники провели нічні пожежно-тактичні навчання, аби відпрацювати дії працівників метрополітену, аварійних служб, підрозділів ДСНС у разі виникнення пожежі на станції.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За тактичним задумом навчань пожежа виникла у другому вагоні поїзда, який зупинився на станції «Площа Льва Толстого» на другій колії. Пожежу виявляє черговий по станції, який знаходиться в цей час на платформі.

    Працівники метрополітену повідомили оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України у Києві про виникнення пожежі. Диспетчер зупинив рух поїздів на лінії, в цей час черговий по станції організовує евакуацію пасажирів та закриття станції на вхід. Організовується зустріч прибуваючих пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Диспетчер служби електропостачання зняв напругу з контактної рейки та повідомив про пожежу в «Київенерго». Черговий по станції видав працівникам метрополітену протигази, після чого персонал залучається до гасіння (локалізації) пожежі.

    У ході навчань рятувальники спільно з працівниками метрополітену відпрацювали дії з проведення розвідки на станції та в тунелях метрополітену, пошуково-рятувальних робіт, залучення необхідних сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її поширення в метрополітені. Також рятувальники нагадали працівникам метро, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)
    Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)
    Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)
    Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)
    Фото: ДСНС

    Такі навчання систематично проходять усі рятувальники Київського гарнізону на кожній зі станцій столичної підземки.

    По закінченню заходу було дано оцінку проведеним навчанням та вказано на основні недоліки у ліквідації умовної надзвичайної ситуації.

    Всього у навчаннях від Головного управління ДСНС України у Києві брали участь 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 60 чоловік особового складу.

    Теги: Київ ДСНС метро рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies