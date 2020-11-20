Пожежа, евакуація, рятувальна операція: в київському метро було неспокійно (фото)

До пожежно-тактичних навчань на станції метро залучалися 60 рятувальників

19 листопада на станції метро «Площа Льва Толстого» столичні рятувальники провели нічні пожежно-тактичні навчання, аби відпрацювати дії працівників метрополітену, аварійних служб, підрозділів ДСНС у разі виникнення пожежі на станції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За тактичним задумом навчань пожежа виникла у другому вагоні поїзда, який зупинився на станції «Площа Льва Толстого» на другій колії. Пожежу виявляє черговий по станції, який знаходиться в цей час на платформі.

Працівники метрополітену повідомили оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України у Києві про виникнення пожежі. Диспетчер зупинив рух поїздів на лінії, в цей час черговий по станції організовує евакуацію пасажирів та закриття станції на вхід. Організовується зустріч прибуваючих пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Диспетчер служби електропостачання зняв напругу з контактної рейки та повідомив про пожежу в «Київенерго». Черговий по станції видав працівникам метрополітену протигази, після чого персонал залучається до гасіння (локалізації) пожежі.

У ході навчань рятувальники спільно з працівниками метрополітену відпрацювали дії з проведення розвідки на станції та в тунелях метрополітену, пошуково-рятувальних робіт, залучення необхідних сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її поширення в метрополітені. Також рятувальники нагадали працівникам метро, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Такі навчання систематично проходять усі рятувальники Київського гарнізону на кожній зі станцій столичної підземки.

По закінченню заходу було дано оцінку проведеним навчанням та вказано на основні недоліки у ліквідації умовної надзвичайної ситуації.

Всього у навчаннях від Головного управління ДСНС України у Києві брали участь 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 60 чоловік особового складу.