На станції метро «Вокзальна» побудують другий вихід

Станція «Вокзальна» є однією із найбільш завантажених у київському метро

Оголошено тендер на проєктування другого вестибюля станції

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на реставрацію вестибюля станції метро «Вокзальна» і проєктування другого виходу.

Аукціон відбудеться 23 листопада. Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 20 листопада.

Очікувана вартість складає 71,4 млн гривень.

Роботи планують завершити до 31 грудня 2022 року.

Станція «Вокзальна» — станція на Святошинсько-Броварській лінії між станціями «Політехнічний інститут» і «Університет». Відкрита 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва.

З 1986 року станція має статус «пам'ятка архітектури місцевого значення».

Є однією з найбільш завантажених станцією київського метро. Так, за період з 25 травня по 31 жовтня 2020 р. станцією «Вокзальна» скористалося 4,504 млн пасажирів, а за аналогічний період 2019 року - 8,658 млн пасажирів.

На вході регулярно трапляються черги, які можуть простягатися майже до головного входу Центрального залізничного вокзалу.

Керівництво метро сподівається, що цю проблему вирішить другий вхід на станцію.

До слова, 6 листопада 2020 р. київський метрополітен відзначив своє 60-річчя.