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    Кличко пішов у відпустку за сімейними обставинами

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    Мер Києва Віталій Кличко взяв відпустку за власний рахунок - Кличко пішов у відпустку за сімейними обставинами
    Мер Києва Віталій Кличко взяв відпустку за власний рахунок
    фото з відкритих джерел

    Мер Києва взяв відпустку до кінця тижня

    Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку на п’ять днів. Про це йдеться в розпорядженні міського голови №1015 від 19 листопада.

    «Відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю п'ять календарних днів з 22 по 26 листопада 2021 року за сімейними обставинами», – сказано у документі.

    Кличко пішов у відпустку за погодженням із президентом України та міністром розвитку громад та територій України.

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    Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер
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    Кличко пішов у відпустку за сімейними обставинами