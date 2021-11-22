Кличко пішов у відпустку за сімейними обставинами

Мер Києва взяв відпустку до кінця тижня

Мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку на п’ять днів. Про це йдеться в розпорядженні міського голови №1015 від 19 листопада.

«Відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю п'ять календарних днів з 22 по 26 листопада 2021 року за сімейними обставинами», – сказано у документі.

Кличко пішов у відпустку за погодженням із президентом України та міністром розвитку громад та територій України.

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Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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