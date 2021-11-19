Кличко викрив брехню «зливних бачків» про терміни подорожчання проїзду

Мер Києва Віталій Кличко закликав не маніпулювати інформацією про підвищення тарифів на проїзд

Деякі ЗМІ поширили інформацію, що тарифи на проїзд у Києві не підвищуватимуть до 2024 року

Мер Києва Віталій Кличко спростував фейкову інформацію, розповсюджену сьогодні деякими ЗМІ, що нібито тарифи на проїзд в комунальному транспорті столиці не підвищуватимуть до 2024 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні «зливні бачки» під копірку видали брехливу «інформацію». Пішли маніпулювати темою і розповсюджувати видуману чиєюсь хворою головою, нібито, мою цитату. Мовляв, що тарифи на проїзд в комунальному транспорті столиці не підвищуватимуть до 2024 року. І ще й нагадують, мовляв, у 2024 – президентські вибори. Реприза сумнівно-гумористична», – зазначив Кличко.

Мер нагадав, що питання перегляду тарифів на проїзд у комунальному транспорті не розглядатиметься до кінця цього опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що в Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Через різке подорожчання проїзду в Києві Рада готує аудит, а регулятор лякає судом.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

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