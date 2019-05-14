Кличко почав боротьбу із психозом у Київраді



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Мер Віталій Кличко закликав Київраду керуватися інтересами столиці

У країні не вщухають політичні пристрасті

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради не піддаватися виборчому психозу і ефективно працювати, керуючись інтересами столиці та її мешканців. Про це мер заявив на початку засідання Київради.

«На жаль, політичні пристрасті в країні не вщухають. І деякі політичні сили після президентських виборів вступили одразу в парламентську кампанію. Але я звертаюся до всіх: давайте тут, в Київраді, не піддаватися виборчому психозу і керуватися перш за все інтересами столиці, інтересами киян», - сказав Кличко.

Разом з тим, міський голова зауважив, що в столиці тривають активні роботи з ремонту транспортної інфраструктури, зон відпочинку, будівництво шкіл та садочків, ремонт тепломереж та їх оновлення на найпроблемніших ділянках.

«У нас чимало справ, які треба втілити цього року. Триває і будівництво та повна реконструкція запланованих садочків і шкіл. Тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мосту, на Шулявському шляхопроводі. Завершується будівництво нового пішохідного мосту та облаштування Алеї художників. Ці два об'єкти ми презентуємо киянам вже незабаром», - додав мер столиці.

Також він наголосив, що профільні служби адміністрації та глави районів повинні негайно навести лад на територіях, де ще не встигли цього зробити, та в дворах столичних будинків. «Ми отримуємо багато скарг на неприбраність, розриття в дворах, на невчасний вивіз сміття. Попереджаю: перевірятиму і нікого не вмовлятиму. Не хочете працювати – будемо шукати тих, хто хоче і може!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, продовжилося засідання Київради, розпочате ще два місяці тому - 14 березня.