Активісти заблокували виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО



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Учасники акції заблокували виїзд із СІЗО з допомогою сміттєвих баків Фото: Михайло Глуховський, Главком

Активісти не пропустили автозак, який хотів заїхати на територію СІЗО. Поліцейські машини після цього заблокували під'їзд

Група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зазначається, що учасники акції заблокували виїзд із СІЗО з допомогою сміттєвих баків.

Активісти розійшлись на дев’ять точок — дев’ять виїздів з ізолятора. Своєю чергою, спецпризначенці зібрались біля кількох виїздів із СІЗО, йдеться у сюжеті Громадського.

«5 канал» додає, що активісти також не пропустили автозак, який хотів заїхати на територію СІЗО. Поліцейські машини після цього заблокували під'їзд.

Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.