Активісти заблокували виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО
Активісти не пропустили автозак, який хотів заїхати на територію СІЗО. Поліцейські машини після цього заблокували під'їзд
Група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Зазначається, що учасники акції заблокували виїзд із СІЗО з допомогою сміттєвих баків.
Активісти розійшлись на дев’ять точок — дев’ять виїздів з ізолятора. Своєю чергою, спецпризначенці зібрались біля кількох виїздів із СІЗО, йдеться у сюжеті Громадського.
«5 канал» додає, що активісти також не пропустили автозак, який хотів заїхати на територію СІЗО. Поліцейські машини після цього заблокували під'їзд.
Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.
Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.
Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.
Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.
Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.
У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.
Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.
Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.
До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.