Кличко показав, як будується ще один пішохідний міст (фото, відео)

Триває будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський

Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують пішохідний міст з Оболонської набережної на острів Оболонський. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«У столиці триває будівництво ще одного цікавого і гарного об'єкту – пішохідного мосту з Оболонської набережної (в районі гольф-центру) на острів Оболонський. Там вже спорудили фундамент опори на набережній. А саму опору підготували до монтажу. Тривають роботи і зі спорудження однієї з опор в протоці. Наступними в черзі на будівництво – ще одна опора в водоймі та опора на острові», – зазначив Кличко у дописі до відео.

Мер нагадав, що конструкція мосту спиратиметься на 4 опори, дві з яких будуть розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 метри. Довжина – 164 метри. Міст матиме дуже цікавий архітектурний вигляд та підсвічуватиметься у вечірній і нічний час. І буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Важливо, що пішохідний міст не заважатиме проходу маломірних суден до затоки Оболонь. Новий міст столиця зводить за кошти меценатів.

«На мосту та прилеглій території облаштуємо відеоспостереження задля безпеки киян та гостей столиці. Здійснимо також благоустрій на острові. З мінімальним втручанням в природний ландшафт. Облаштуємо там і зону для купання. Щоб у киян було більше комфортних місць для відпочинку», – додав Кличко.