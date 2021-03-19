Кличко пообіцяв, що Подільсько-Воскресенський міст буде готовий наприкінці весни (фото, відео)

Загальна довжина усього комплексу – понад 10 кілометрів. Мостового переходу – більше семи кілометрів

Мер Києва Віталій Кличко заперечив чутки про призупинення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту і пообіцяв, що він буде готовий наприкінці весни. Про це очільник столиці заявив під час онлайн-брифінгу та продемонстрував відео про те, як тривають роботи з будівництва мостового переходу.

«Я вчора був на об'єкті – перевіряв, проводив там робочу нараду. Хочу повідомити – на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, попри складну епідеміологічну ситуацію, роботи тривають. Підкреслю, коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через Дніпро. А про комплекс мостів та естакад, що сполучать Поділ, Воскресенський масив та житловий масив Троєщина. – Комплекс, розрахований, зокрема, і під рух метро, тунелі та станції метрополітену, – зазначив мер. – Виконаний вже великий обсяг робіт. Ми вийшли на фінальну стадію будівництва. Наприкінці весни буде готовий заїзд на Подільсько-Воскресенський міст з Верхнього Валу. Там сьогодні вручну перекладають електричні кабелі та мережі комунікацій. Оскільки в даному місці це – практично ювеліра робота», – додав Кличко.

Триває також монтаж шумозахисних та бар’єрних огорож на об'єкті. Будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро та дорожнє покриття на території Русанівських садів. Арочний міст через річку Дніпро вже встановили в проектне положення. Ванти натягнуті. Невдовзі розпочнуть демонтаж тимчасових опор.

«Роботи тривають і на Лівому березі, де облаштовують насип. Вони були затягнуті через блокування мешканцями Русанівських садів проїзду будівельного транспорту. Зараз, аби не загострювати ситуацію, ми пішли іншим шляхом – на жаль, більш складним і затратним – шляхом. Пісок доставляють баржами, потім – тимчасовими понтонами до місця будівництва», – зауважив Віталій Кличко.