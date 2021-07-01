Кличко показав, як відбудовують «втомлену» Кільцеву дорогу (фото, відео)

Тривають ремонтні роботи на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна

Капітально ремонтуються майже три кілометри шестисмугової дороги

Київ продовжує оновлювати Велику Кільцеву дорогу. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив відео про те, як тривають роботи на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна.

«Сьогодні активні роботи тривають на ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Це – одна з ділянок, яку столиця нещодавно отримала на свій баланс від області. На чому місто наполягало давно, щоб мати змогу розпочати ремонт. Адже десятиліттями там тільки «латали» ями. Тепер, в рамках капітального ремонту, ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це – майже три кілометри шестисмугової дороги», – написав Кличко.

Мер зазначив, що спочатку будівельники облаштували нову сучасну дощову каналізацію. Тепер на кількох ділянках триває вкладання щебеневої основи та асфальтування полотна. Усього облаштують три шари надміцного асфальтобетону.

Встановлять і 260 опор для сучасного LED-освітлення. Крім того, для комфорту місцевих жителів уздовж магістралі встановлять шумозахисні екрани та озеленять прилеглу територію.

Також відремонтують тротуари і облаштують велодоріжки. Капітальний ремонт включає і оновлення світлофорів, встановлення бар’єрної огорожі та 8 сучасних павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту.

Відремонтують і прилеглу вулицю Лятошинського та місцевий проїзд вздовж гіпермаркетів.

«Загалом із запланованих на цей рік 65 об’єктів дорожньої інфраструктури сьогодні активні ремонти тривають на понад 40 об’єктах. Це – вулиці, мости та шляхопроводи. Зокрема, на завершальному етапі капітальний ремонт вулиці Борщагівської та проспекту Степана Бандери. Продовжують працювати дорожники на вулицях Милославській, Чорнобильській, Андріївській, Льва Толстого. Триває капремонт Індустріального та Новокостянтинівського шляхопроводів», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі.