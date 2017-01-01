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    Кличко пообіцяв наступного року представити Генплан Києва

    За совами Кличка, кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон
    Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва. Про це повідомляється на сайті Кличка. «Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати», - зазначив
    • Сьогодні, 21:39
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    Мер Києва Віталій Кличко
    Мер Києва Віталій Кличко

    За совами Кличка, кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон

    Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва.

    Про це повідомляється на сайті Кличка.

    «Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати», - зазначив Кличко.  

    Він також сказав, що потрібно ввести практику, щоб одночасно з житловими будинками розбудовувати інфраструктуру: школи, дитячі садки та медичні заклади.

    «Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо», - сказав мер Києва.

    Раніше Кличко показав, яким для нього був 2017 рік.

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