Кличко пообіцяв наступного року представити Генплан Києва

За совами Кличка, кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва. Про це повідомляється на сайті Кличка. «Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати», - зазначив



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Мер Києва Віталій Кличко

За совами Кличка, кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у 2018 році представити громадськості Генеральний план Києва.

Про це повідомляється на сайті Кличка.

«Ми зараз готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. І кожен киянин зможе побачити, яким чином буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планується будувати», - зазначив Кличко.

Він також сказав, що потрібно ввести практику, щоб одночасно з житловими будинками розбудовувати інфраструктуру: школи, дитячі садки та медичні заклади.

«Це повинен бути стратегічний план розвитку нашого міста. Але, однозначно, без громадських обговорень ми його затверджувати не будемо», - сказав мер Києва.

Раніше Кличко показав, яким для нього був 2017 рік.