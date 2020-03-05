Кличко поскаржився європейцям, що мера столиці позбавляють повноважень



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У Києві відбулася зустріч столичного голови Віталія Кличка з представниками моніторингової місії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко заявив, що законопроєкт про столицю містить багато протиріч

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко зустрівся з представниками моніторингової місії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Під час зустрічі він розповів, що перед місцевим самоврядуванням в Україні стоїть низка викликів щодо впровадження реформи з децентралізації влади. Зокрема, це стосується змін до Конституції України, вдосконалення законодавства про місцеві вибори, фінансування делегованих державою повноважень. Проте багато законодавчих ініціатив не враховують думку місцевих громад, заявив Кличко.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Яскравим прикладом цього є законопроєкт про столицю, що був схвалений профільним комітетом Верховної Ради України без врахування висновків Ради Європи та Венеціанської комісії. Він містить норми, що запроваджують відмінну від всієї України систему правового регулювання в столиці», - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що, не чекаючи консультацій з європейськими партнерами, комітет схвалює законопроеєт, який ускладнить роботу муніципальної влади і обмежить вплив громади на вирішення питань місцевого самоврядування. «Місцева влада не є ворогом центральної! Щоб забезпечити високу якість законодавчих ініціатив та їх відповідність європейському законодавству, нам потрібно спиратися на досвід європейських країн, що вже подолали шлях реформ місцевого самоврядування», - зазначив Кличко.

Він окреслив деякі виклики, що постали перед місцевою владою. Наприклад, з 1 січня 2020 року було змінено правила місцевих виборів. Значно зріс розмір грошової застави для кандидатів у депутати місцевих рад від партій та кандидатів на міських голів. І тепер розмір грошової застави, наприклад, для кандидата в мери столиці складатиме 4 млн грн, в той час як застава для кандидата в президенти України становить 2,7 млн грн.

Посилюється роль обласних державних адміністрацій, що суб’єктивно розподіляють окремі субвенції і дотації між сільськими, селищними і міськими радами.

«Реформа децентралізації надала місцевій владі хоча б трохи повноважень, особливо в бюджетних питаннях. Навіть незважаючи на те, що у муніципалітетів досі забирають до державного бюджету до 40% надходжень від ПДФО, а у Києві ця частка складає 60%! Проте сьогодні центральна влада намагається отримати більший контроль над місцевим самоврядуванням», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що законопроєкт про столицю, зокрема, містить багато протиріч. Кияни обирають мера, на якого покладають всю відповідальність за стан речей у місті. А, згідно із законопроектом, мера фактично позбавляють можливості втілити те, що він обіцяв громаді.

Представники моніторингової місії у свою чергу зазначили, що розраховують на широке публічне обговорення та дискусії щодо законопроєкту про столицю, обговорення його з представниками місцевого самоврядування.

13 березня у Раді Європи в Страсбурзі відбудеться зустріч, присвячена питанням місцевого самоврядування. На зустрічі європейські експерти викладуть свої зауваження та пропозиції щодо законопроєктів про місцеве самоврядування в Україні.

Нагадаємо, Кличко заявив, що рішення парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування виносити законопроєкт про столицю на друге читання до сесійної зали без врахування зауважень та пропозицій європейських партнерів – це некомпетентність.