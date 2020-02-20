Скандальний закон про столицю: Кличко закликав Раду дочекатися висновків європейців



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Мер Києва Віталій Кличко виступив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Кличко закликав нардепів не розглядати законопроєкт про столицю до отримання висновків Ради Європи та Венеціанської комісії

Мер Києва Віталій Кличко закликав народних депутатів не розглядати законопроєкт про столицю до отримання висновків Ради Європи та Венеціанської комісії. Про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, де депутати зібралися розглядати проєкт закону 2143-3 «Про місто Київ - столицю України», схвалений парламентом у першому читанні в жовтні минулого року.

«Ми не можемо не звертати увагу на ті рекомендації і зауваження, які повинні надати наші закордонні партнери. І хочу наголосити, що 12-13 березня в Страсбурзі засідатиме комітет з регіонального розвитку Ради Європи і розглядатиме концепцію закону і положення законопроєкту про столицю України», - звернувся Кличко до парламентарів.

Він зауважив, що буде дивно виглядати та ситуація, коли депутати розглянуть правки до законопроєкту, не дочекавшись висновків міжнародних партнерів. А потім отримавши їх, будуть знову виносити на комітет і знову розглядати проєкт закону.

«Тому моя пропозиція три тижні зачекати, отримати рекомендації наших європейських партнерів і потім - з висновками від Венеціанської комісії і Ради Європи - розглянути цей вкрай важливий для Києва та його мешканців законопроєкт. Це буде правильне рішення», - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.