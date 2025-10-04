Президент Сербії заговорив про нову війну

Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить»

Світ наближається до великого збройного конфлікту, і країни вже готуються до нього відкрито, заявив Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Під час спілкування з журналістами Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить».

🤔Президент Сербії Вучич: Війна буде, всі до неї готуються, питання тільки у тому, на чий бік хто стане pic.twitter.com/O8QwSpxSCy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2025

«Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми», – додав він.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербська влада уважно вивчає заяви Служби зовнішньої розвідки Росії і подякував росіянам за інформацію про підготовку так званого «Майдану» в його країні.

Нагадаємо, сербський консервативний рух «Наші» привітав самопроголошеного главу Білорусі Олександра Лукашенка з днем народження. Його портрет розташували на білбордах у сербських містах.

В організації заявили, що розмістили такі привітання у містах Белград та Новий Сад на знак «дружби та підтримки сербського народу братній Білорусі та її президентові».