Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
Установка забезпечить потреби лікарні в воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів
фото: КОВА

Передана установка має продуктивність фільтраційної води 3 тис. літрів на добу

Сьогодні, 6 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський передав Київській обласній клінічній лікарні №2 систему очистки води, яка працюватиме навіть під час відключень світла. Про це повідомляє «Главком».

Гендиректорка лікарні Дарина Мельник зазначила, що лікарня потребує води постійно, адже окрім стаціонарних пацієнтів, у лікарні багато таких, які тривалий час відновлюються після поранень. Передана установка має продуктивність фільтраційної води 3 тис. літрів на добу. За розрахунками гендиректорки, для пацієнтів лікарні цієї кількості достатньо.

За даними Київської ОВА, систему планують розмістити поруч із майбутнім відкритим реабілітаційним майданчиком для пацієнтів, який облаштують на території лікарні.

Проєкт реалізовано в межах програми допомоги Ізраїлю українським медичним закладам, що включає також навчальні курси з реабілітації для українських лікарів.

За словами голови КОВА Миколи Калашника, подарована установка забезпечить потреби лікарні у воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів.

Нагадаємо, війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема, через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води. У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба перевірила 7 715 об’єктів водопостачання. Порушення виявлено на 5 328 з них (69%), переважно на нецентралізованих джерелах, таких як колодязі, каптажі та свердловини, які є основним джерелом води в сільських громадах. Із 682 884 лабораторних досліджень проб питної води з централізованого водопостачання у 22 611 випадках зафіксовано відхилення за санітарно-хімічними показниками. У нецентралізованих джерелах виявлено понад 800 невідповідностей.

Теги: посол лікарня Микола Калашник відключення світла Київ водопостачання Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іветт Купер замінила на посаді Девіда Леммі
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
12 вересня, 06:18
За попередніми даними поліції, у приміщенні здетонувала граната
У Дніпровському районі столиці, імовірно, здетонувала граната: є жертви
15 вересня, 16:59
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 15 вересня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист клопотав про повторний перегляд відео
15 вересня, 22:05
Ольга Дроздова тривалий час не зʼявлялася на судові засідання
Закупівля овочерізок для столичних укриттів. Обвинувачена виїхала до Туреччини
17 вересня, 16:55
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
19 вересня, 17:38
Хвилина мовчання у Києві 23 вересня 2025 року
Київ почав зупиняти транспорт на хвилину мовчання: бурхлива реакція соцмереж
23 вересня, 13:08
Посольство Польщі в Києві
Під час атаки на Київ пробило дах посольства Польщі
28 вересня, 18:20
Максим Бахматов вітає Ніну Гербольд із 100-річчям у Деснянському районі
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
30 вересня, 12:53

Новини

Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
Комендантська година у Києві: столиця відмовляється від паперових перепусток
Комендантська година у Києві: столиця відмовляється від паперових перепусток
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
Два роки після ДТП: як триває суд над суддею Тандиром, який збив нацгвардійця
Два роки після ДТП: як триває суд над суддею Тандиром, який збив нацгвардійця
Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)
Графік руху Київської кільцевої електрички тимчасово змінено (схема)

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua