Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні

Установка забезпечить потреби лікарні в воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів

Передана установка має продуктивність фільтраційної води 3 тис. літрів на добу

Сьогодні, 6 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський передав Київській обласній клінічній лікарні №2 систему очистки води, яка працюватиме навіть під час відключень світла. Про це повідомляє «Главком».

Гендиректорка лікарні Дарина Мельник зазначила, що лікарня потребує води постійно, адже окрім стаціонарних пацієнтів, у лікарні багато таких, які тривалий час відновлюються після поранень. Передана установка має продуктивність фільтраційної води 3 тис. літрів на добу. За розрахунками гендиректорки, для пацієнтів лікарні цієї кількості достатньо.

За даними Київської ОВА, систему планують розмістити поруч із майбутнім відкритим реабілітаційним майданчиком для пацієнтів, який облаштують на території лікарні.

Проєкт реалізовано в межах програми допомоги Ізраїлю українським медичним закладам, що включає також навчальні курси з реабілітації для українських лікарів.

За словами голови КОВА Миколи Калашника, подарована установка забезпечить потреби лікарні у воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів.

Нагадаємо, війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема, через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води. У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба перевірила 7 715 об’єктів водопостачання. Порушення виявлено на 5 328 з них (69%), переважно на нецентралізованих джерелах, таких як колодязі, каптажі та свердловини, які є основним джерелом води в сільських громадах. Із 682 884 лабораторних досліджень проб питної води з централізованого водопостачання у 22 611 випадках зафіксовано відхилення за санітарно-хімічними показниками. У нецентралізованих джерелах виявлено понад 800 невідповідностей.