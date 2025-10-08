У Київраду повернувся депутат із корупційною підозрою

Михайлу Терентьєву дозволили повернутися до виконання своїх обов’язків, не дивлячись на підозру у причетності до земельних схем

У Києві спалахнув новий скандал навколо земельної комісії міської ради. Голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву, якому ще в лютому оголосили підозру у причетності до земельних схем, дозволили знову виконувати свої обов’язки. Про це повідомила депутатка Київради Вікторія Пташник, інформує «Главком».

За її словами, після пред’явлення підозри Терентьєв вийшов під заставу, але не склав депутатський мандат і тривалий час не з’являвся на засідання комісії з питань запобігання корупції, попри офіційне звернення депутатки.

«І от завтра він вперше скликає Земельну комісію під своїм головуванням», – зазначила Пташник.

Депутатка вважає, що такий крок Терентьєва має на меті лише легалізувати його позицію та продовжити діяльність у комісії.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні Київради, повідомив, що голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Окрім того, фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

18 березня, за повідомленнями ЗМІ, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти під заставу. Зокрема, за Терентьєва було внесено майже 20 млн грн.

До слов, голова земельної комісії Михайло Терентьєв, якому було оголошено про підозру у справі «плівок Комарницького», написав заяву про вихід з фракції «Удар Віталія Кличка» у Київраді та звільнення з посади директора комунального підприємства «Інженерний центр».