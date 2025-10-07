Головна Київ Новини
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
фото: Олена Рєаіна/Facebook

Скандально відома акторка Олена Рєпіна заявила, що її чоловіка «викрали фашисти»

Скандально відома українська акторка Олена Рєпіна записала серію емоційних відео, де стверджує, що її чоловіка буцімто «забрали фашисти», а на неї саму нібито «хочуть надягнути кайданки» і «відвезти у психушку». У поліції заявили, шо інформація, оприлюднена акторкою, не відповідає дійсності і запропонували свою версію подій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи акторки та коментар патрульної поліції Києва.

«Викрадення» чоловіка акторки

За словами акторки, інцидент стався після вистави у Києві. «Мого чоловіка забрав ТЦК. З ним немає зв’язку… Мені викликали швидку, на мене хочуть одягнути кайданки. З мене просто знущаються. Я зараз лежу на асфальті, і я не знаю, що робити. Я хочу, щоб увесь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти і відвезли. З ним немає зв’язку. Мені погрожують надіти кайданки і викликали швидку. Мені не дають зробити крок… Ось, дивіться, скільки їх. А я одна після вистави», – говорила Олена Рєпіна у відео. 

Що кажуть про викрадення чоловіка правоохоронці

Сьогодні на заяви акторки відреагувала поліція Києва. У пресслужбі повідомили, що 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі зупинили автомобіль Ford, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік вважається особою, яка ухиляється від призову, тому підлягає доставленню до районного ТЦК для з’ясування обставин.

«Поліцейські запропонували йому проїхати до РТЦК, на що він добровільно погодився. Ніякого затримання чи «викрадення» не було», – наголосили в поліції.

Коли приїхала дружина, акторка Олена Рєпіна, чоловік, за словами поліцейських, уже перебував у екіпажі поліції і відмовився виходити з автомобіля та поїхав до РТЦК для уточнення даних. 

За офіційною інформацією, акторка поводилася агресивно: вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу та погрожувала поліцейським. Силові дії до неї не застосовували, натомість викликали «швидку», щоб запобігти шкоді їй самій та оточенню.

У поліції додали, що всі дії правоохоронців фіксувалися на бодікамери, і відео події оприлюднено, щоб уникнути маніпуляцій.

Що відомо про Олену Рєпіну

Олена Бондарєва-Рєпіна народилася 28 лютого 1966 року в Казахстані, через деякий час з батьками переїхала до України в місто Суми. Здобула вищу освіту у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Після закінчення працювала за розподілом у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Одружилася, народила сина Івана Рєпіна.

Першу роль у кіно Рєпіна отримала у 1995 році, виконавши епізодичну роль у російському фільмі «Ехай!».

У 2003 році пройшла кастинг на першу серйозну роль у російсько-українському фільмі «Завтра буде завтра», де знімалися зірки Ада Роговцева та Ступка Богдан Сильвестрович. Загалом Рєпіна виконала ролі у понад 80 фільмах. 

Олена Рєпіна у ролі Віри Іванівни у серіалі «Реальна містика»
Олена Рєпіна у ролі Віри Іванівни у серіалі «Реальна містика»
Фото: Олена Рєпіна/Facebook

У 2015 році Олена Бондарєва-Рєпіна з'явилася у серіалі «Реальна містика» в образі експерки з чистоти Віри Іванівни. Роль стала однією з найуспішніших у фільмографії акторки. Зі слів Рєпіної, її та інших акторів «Реальної Містики» «кинули напризволяще», закривши програму та замінивши її на «Люсю Інтерн». 

Афіша вистави у столичному театрі за участі Олени Рєпіної
Афіша вистави у столичному театрі за участі Олени Рєпіної
фото з відкритих джерел

Останнім часом Олена Рєпіна грає у виставах столичного театру «Браво» та регулярно з'являється на різних ток-шоу.

Олена Рєпіна на зйомках ток-щоу «Стосується кожного»
Олена Рєпіна на зйомках ток-щоу «Стосується кожного»
Фото: Олена Рєпіна/Facebook

Олена Рєпіна неодноразово потрапляла у скандали через публічні висловлювання, які збігалися з російськими пропагандистськими наративами – зокрема, щодо «дітей Донбасу», Революції Гідності та «вини України у війні». 

Зокрема, акторка лаяла учасників Революції Гідності та висловлювалася проти української нації, повторюючи російські пропагандистські наративи.

«Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Проклятий Майдан!», – говорила актриса.

Також Олена Бондаренко-Рєпіна невтішно відгукується про українську націю загалом і про історичну постать Степана Бандери зокрема.

«Слава нації? Якої нації? Якій нації? Ви хоча б знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають із корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу», – казала артистка.

У мережі фейсбук на головному фото акторки красується наліпка із зображенням очільника Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (у миру – Орест Березовський), який втратив громадянство України на підставі указу президента Володимира Зеленського, текст якого через персональну інформацію приховано від загального доступу.

Олена Рєпана «дарує добро» на пару з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм
Олена Рєпана «дарує добро» на пару з предстоятелем УПЦ МП Онуфрієм
фото з фейсбук-сторінки Олени Рєпіної

Сьогодні у мережі Рєпіна скаржилася, буцімто їй не дають вільно ходити у «рідний православний храм». Також вона заявляла сьогодні, що її чоловіка «поліцаї продали ТЦК».

Допис Олени Рєпіної
Допис Олени Рєпіної
скриншот допису

Нагадаємо, командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що у Києві просто піти додому з ТЦК для військовозобов’язаного коштує $30 тис., направлення на конкретну військову частини, де хочеш служити ти, а не куди тебе відправляють з ТЦК – нібито $8 тис. Київський міський ТЦК та СП цю інформацію спростував і звинуватив автора у поширенні фейків, які зривають мобілізацію.

