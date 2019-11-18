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    Кличко представив нового очільника Голосіївського району

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    Представлення в.о. керівника Голосіївської РДА Сергія Садового - Кличко представив нового очільника Голосіївського району
    Представлення в.о. керівника Голосіївської РДА Сергія Садового
    Фото: Голосіївська РДА

    Віталій Кличко очікує від Сергія Садового роботи без популізму

    Сьогодні, 18 листопада, мер Києві Віталій Кличко представив нового виконувача обов’язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Садового.

    «Моє ключове завдання - щодень змінювати місто на краще. Я хочу, щоб кияни жили в комфортному європейському місті. У нас багато досягнень, але ще більше роботи попереду. Для цього мені потрібна надійна команда, готова до важкої праці без популізму», - сказав мер, представляючи Садового. Про це повідомляє пресслужба Голосіївської РДА.


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    Привітати Садового з відповідальною посадою прийшли депутати Київської міської ради, керівники правоохоронних органів, суду, громадська рада при Голосіївський РДА, керівники ОСНів, ЖБК та ОСББ, керівники ветеранських організацій, директори закладів освіти, культури та медицини.

    У свою чергу Садовой подякував керівництву міста за довіру та запевнив, що докладе всіх зусиль задля вирішення нагальних проблем Голосіївського району та сподівається на плідну співпрацю з громадськістю.

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