Кличко представив нового очільника Голосіївського району



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Представлення в.о. керівника Голосіївської РДА Сергія Садового Фото: Голосіївська РДА

Віталій Кличко очікує від Сергія Садового роботи без популізму

Сьогодні, 18 листопада, мер Києві Віталій Кличко представив нового виконувача обов’язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Садового.

«Моє ключове завдання - щодень змінювати місто на краще. Я хочу, щоб кияни жили в комфортному європейському місті. У нас багато досягнень, але ще більше роботи попереду. Для цього мені потрібна надійна команда, готова до важкої праці без популізму», - сказав мер, представляючи Садового. Про це повідомляє пресслужба Голосіївської РДА.





Привітати Садового з відповідальною посадою прийшли депутати Київської міської ради, керівники правоохоронних органів, суду, громадська рада при Голосіївський РДА, керівники ОСНів, ЖБК та ОСББ, керівники ветеранських організацій, директори закладів освіти, культури та медицини.

У свою чергу Садовой подякував керівництву міста за довіру та запевнив, що докладе всіх зусиль задля вирішення нагальних проблем Голосіївського району та сподівається на плідну співпрацю з громадськістю.