Кличко: Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги (відео)



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Фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими Скріншот з відео

Голландські фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими

За допомогою домкратів було переміщено прогін нового Шулявського моста. Зараз встановлюється ще один проліт над самим проспектом Перемоги.

Відео монтажу прогону мер Києва розмістив на своєму Youtube-каналі.

За регламентом, спеціалісти готуються до такої операції з переміщення тривалий час, на саме переміщення припадає майже доба. Тому рух проспектом Перемоги обмежили зранку 20 жовтня.

«Орієнтовно перекриття триватиме до ранку понеділка, 21 жовтня», – йдеться в повідомленні КМДА.

Фахівці встановлюють новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

Нагадаємо, рух проспектом Перемоги обмежили зранку 20 жовтня у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.

Як повідомлялося, навіть керівництво держави долучилося. Кличко розказав, як героїчно зноситься надбудова на Майдані.