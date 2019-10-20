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    Кличко: Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги (відео)

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    Фахівці з&rsquo;єднують третій прогін з уже встановленими&nbsp; - Кличко: Прогін нового Шулявського мосту вже над проспектом Перемоги (відео)
    Фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими 
    Скріншот з відео

    Голландські фахівці з’єднують третій прогін з уже встановленими

    За допомогою домкратів було переміщено прогін нового Шулявського моста. Зараз встановлюється ще один проліт над самим проспектом Перемоги. 

    Відео монтажу прогону мер Києва розмістив на своєму Youtube-каналі.

    За регламентом, спеціалісти готуються до такої операції з переміщення тривалий час, на саме переміщення припадає майже доба. Тому рух проспектом Перемоги обмежили зранку 20 жовтня.

    «Орієнтовно перекриття триватиме до ранку понеділка, 21 жовтня», – йдеться в повідомленні КМДА.

    Фахівці встановлюють новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

    Нагадаємо, рух проспектом Перемоги обмежили зранку 20 жовтня у зв’язку із будівництвом Шулявського мосту.

    Як повідомлялося, навіть керівництво держави долучилося. Кличко розказав, як героїчно зноситься надбудова на Майдані.

    Віталій Кличко Київ мер КМДА Шулявський міст
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