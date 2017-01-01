Кличко розказав, як учора рятував столицю від ожеледиці

Мер запевняє, що ще о 3-й годині ночі почали посипати дороги сумішшю

Ключове завдання комунальних служб під час негоди – оперативно прибирати сніг, щоб життєдіяльність міста не порушувалася. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий». Він зазначив, що в ніч з вівторка на середу, 29 листопада, в столиці пройшов дощ, а потім різко упала температура, і всі дороги та тротуари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Столичні комунальники рятують Київ від ожеледиці

Мер запевняє, що ще о 3-й годині ночі почали посипати дороги сумішшю

Ключове завдання комунальних служб під час негоди – оперативно прибирати сніг, щоб життєдіяльність міста не порушувалася. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

Він зазначив, що в ніч з вівторка на середу, 29 листопада, в столиці пройшов дощ, а потім різко упала температура, і всі дороги та тротуари перетворилися на ковзанку. «О 3-й годині ночі близько 150 автомобілів «Київавтодору» почали посипати дороги сумішшю, але одномоментно охопити все місто неможливо. На жаль, багато людей травмувалося, сталося також чимало аварій», - сказав Кличко.

Мер підкреслив, що столиця готова ліквідовувати наслідки снігопадів. «Київавтодор» має спеціальну снігоприбиральну техніку – нову та капітально відремонтовану. Закуплені автомобілі для роботи на ключових магістралях, які одночасно можуть прибирати дві смуги руху. Закуповуються швейцарські машини, які прибирають тротуари. «Це унікальна техніка, яка може працювати 24 години на добу. Жодна з 10 спецмашин, які ми закупили 2 роки тому, ще ні разу не зламалася», - наголосив Кличко.

«Наше завдання – швидко прибрати вулиці, коли негода, та забезпечити життєдіяльність міста. Минулого року, коли був великий снігопад, – за ніч випало 20-30 см опадів. Накрило всю країну. Одеса, Харків, Дніпро, Львів стояли, а у Києві вийшов увесь комунальний громадський транспорт на маршрути», - нагадав Кличко.

Нагадаємо, що у середу, 29 листопада, вранці через ожеледицю у Києві утворились затори. Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсували з відхиленням від графіка. Крім того, ожеледиця призвела до безлічі ДТП у столиці.