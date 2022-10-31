Київська ОВА повідомила про прильоти ракет у одній із громад

Триває ракетна атака ворога по Україні

На Київщині зафіксовано прильоти ворожих ракет у одній із громад регіону. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Посадовець також повідомив, що системи протиповітряної оборони продовжують відпрацьовувати цілі.

«Київщина. В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях», – зазначив Кулеба.

Крім того, як повідомив голова Київської ОВА, в області застосовується обмеження електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу протиповітряної оборони в області. Також відомо про вибухи у Черкаській та Запорізькій областях.

Зазначимо, наразі в Україні триває масштабна повітряна тривога.

До слова, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.